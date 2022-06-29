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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В США заявили, что не обсуждали с РФ планы по усилению присутствия в Европе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - США не обсуждали с Россией планы по усилению американского военного присутствия на европейской территории, так как не считают, что обязаны делать это, заявил в среду представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

"Контактов с Москвой по этим вопросам не было. И мы не обязаны предоставлять ей такую информацию", - сказал он в ходе беседы с журналистами, запись которой опубликовал Белый дом.

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Кирби пояснил, что и раньше США не информировали Россию об усилении своего присутствия в Европе. "У нас нет обязательства информировать Россию. За последние месяцы мы в Европе увеличили наш контингент с 80 тыс. военных до 100 тыс. Большинство из них находятся в Европе на ротационной основе. И мы не были обязаны оповещать об этом решении".

Отвечая на вопрос, не нарушает ли наращивание США контингента в Европе Основополагающий акт Россия-НАТО, он подчеркнул, что Вашингтон делает упор не на постоянное размещение сил, а на размещение на ротационной основе.

"Подавляющее большинство новых сил, которые мы направляем, будут соблюдать принцип ротации", - заявил Кирби.

Он отвечал на вопрос журналистов, в частности, о бригадных тактических группах США в Румынии и Польше.

Президент США Джо Байден ранее заявил о планах США разместить дополнительную бригаду американских войск в Румынии на ротационной основе, усилить американские ПВО в Германии и Италии, направить в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

США Европа
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