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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В ЛНР заявили о форсировании реки Северский Донец в рамках наступления на Лисичанск

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Подразделения союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил РФ форсировали реку Северский Донец и развивают наступление на севере Лисичанска, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Подразделения ЛНР совместно с подразделениями российской армии форсировали реку Северский Донец в районе Северодонецка и развивают успех на севере Лисичанска", - заявил Марочко.

Минобороны РФ 25 июня сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком.

Хроника 24 февраля – 30 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Лисичанск Украина ЛНР
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