В ЛНР заявили о форсировании реки Северский Донец в рамках наступления на Лисичанск
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Подразделения союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил РФ форсировали реку Северский Донец и развивают наступление на севере Лисичанска, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Подразделения ЛНР совместно с подразделениями российской армии форсировали реку Северский Донец в районе Северодонецка и развивают успех на севере Лисичанска", - заявил Марочко.
Минобороны РФ 25 июня сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком.