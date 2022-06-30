Индийская ракета вывела на орбиту три сингапурских спутника

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель PSLV вывела на орбиту три сингапурских спутника для разных целей. Это следует из трансляции Индийской организации космических исследований (ISRO).

"PSLV-C53 успешно вывела на намеченные орбиты основную полезную нагрузку: спутник DS-EO и два других спутника", - сообщил представитель организации.

Отделение спутников от четвертой ступени ракеты началось через 18 минут после старта, когда она находилась на высоте около 570 км.

Запуск был осуществлен в 18:02 по местному времени (в 15:32 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны.

В частности, на орбиту отправился электрооптический спутник DS-EO массой 365 кг, способный делать мультиспектральные цветные снимки для наблюдения за сельскохозяйственными угодьями и ликвидации последствий природных катастроф.

Также ракета вывела на орбиту спутник NeuSAR массой 155 кг, который станет первым коммерческим спутником Сингапура, оснащенным технологией радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта.

Помимо них, был выведен наноспутник Scoob-1 массой 2,8 кг, первый аппарат в серии спутников, создаваемых для подготовки студентов инженерного колледжа Наньянского технологического университета.

В организации подчеркнули, что четвертая ступень ракеты останется на орбите и впервые будет использоваться в качестве орбитальной платформы для проведения научных исследований. Всего на ней размещено шесть экспериментов. Коррекция орбиты платформы и ее ориентация в пространстве будут осуществляться собственной навигационной системой, а электроэнергия будет генерироваться солнечными панелями, установленными на ее топливных баках, и литий-ионным аккумулятором.