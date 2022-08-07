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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Индийская ракета SSLV стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-2 и малым кубсатом AzaadiSat, трансляцию запуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Ракета-носитель была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени (06:48 мск).

По плану организации, ракета должна вывести на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг. Аппарат предназначен для съемки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Среди его задач: сбор данных о климатических аномалиях и формирование изображений, которые могут быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.

На орбиту будет также выведен кубсат AzaadiSat массой 8 кг, на нем размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главная задача дать возможность студентам из сельских районов Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях.

Индия SSLV EOS-2
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