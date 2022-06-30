Эстония и Латвия совместно закупят системы противовоздушной обороны

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс на саммите НАТО в Мадриде в четверг подписали меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны.

"Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто и сам готов защищаться, будет оказана помощь. Эстония является надежным союзником и, безусловно, одной из стран, которые сделают свою часть (работы в этом направлении - ИФ)", - сказал Лаанет, сообщают СМИ Эстонии.

"Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Эстонией, тем самым укрепляя наше региональное сотрудничество и общую оборону", - сказал Пабрикс.

Министерство обороны Эстонии представило правительству республики различные решения по средствам противовоздушной обороны, а конкретное предложение по созданию средств противовоздушной обороны планируется представить правительству в конце июля.

Совместный процесс закупки систем противовоздушной обороны будет возглавлять Эстонский центр оборонных инвестиций.