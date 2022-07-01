Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Ученые измерили скорость вращения самой удаленной от Земли галактики

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Японские и британские астрономы с помощью телескопа Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), расположенного в пустыне Атакама в Чили, измерили скорость вращения галактики MACS1149-JD1, удаленной от Земли на 13,6 млрд световых лет, говорится в сообщении Университета Васэда (Япония).

Отмечается, что из-за расширения Вселенной чем более удалена от наблюдателя галактика, тем больше излучение смещается в диапазон длинных волн, этот эффект называется красным "смещением".

"Скорость вращения JD1 намного медленнее, чем у галактик более поздних эпох и нашей Галактики, и вполне вероятно, что JD1 находится на начальной стадии развития вращательного движения", - отмечает профессор Акио Иноуэ из Университета Васээда.

Проведя серию наблюдений в течение двух месяцев, астрономы успешно измерили небольшие различия в "красном смещении", наблюдавшиеся в зависимости от положения галактики и обнаружили, что JD1 вращается со скоростью около 50 км в секунду, что значительно медленнее, чем вращение нашей Галактики (Млечного пути), скорость вращения которой – 220 км в секунду.

Команда также измерила диаметр JD1 всего в 3 тыс. световых лет, что намного меньше диаметра Млечного Пути в 100 тыс. световых лет в поперечнике.

Отмечается, JD1 на сегодняшний день является самым удаленным и, следовательно, самым ранним из обнаруженных источников, который имеет вращающийся диск из газа и звезд.

Кроме того, масса, оцененная по скорости вращения галактики, соответствовала массе достаточно "зрелых" звезд, которые сформировались примерно за 300 млн лет до момента наблюдения, в еще более раннюю эпоху космической эры".

С помощью недавно запущенного космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы планируют определить местоположения молодых и старых звезд в галактике, чтобы проверить и обновить свой сценарий ее формирования.

Япония Чили ALMA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператор TUI выплатил Германии долг в 671 млн евро

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

Донецк получит российский телефонный код

Донецк получит российский телефонный код

В Софии не намерены менять позицию по дипломатам РФ, объявленным персонами нон грата

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Яир Лапид возглавил правительство Израиля

Дипломатическое противостояние

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });