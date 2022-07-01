Ученые измерили скорость вращения самой удаленной от Земли галактики

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Японские и британские астрономы с помощью телескопа Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), расположенного в пустыне Атакама в Чили, измерили скорость вращения галактики MACS1149-JD1, удаленной от Земли на 13,6 млрд световых лет, говорится в сообщении Университета Васэда (Япония).

Отмечается, что из-за расширения Вселенной чем более удалена от наблюдателя галактика, тем больше излучение смещается в диапазон длинных волн, этот эффект называется красным "смещением".

"Скорость вращения JD1 намного медленнее, чем у галактик более поздних эпох и нашей Галактики, и вполне вероятно, что JD1 находится на начальной стадии развития вращательного движения", - отмечает профессор Акио Иноуэ из Университета Васээда.

Проведя серию наблюдений в течение двух месяцев, астрономы успешно измерили небольшие различия в "красном смещении", наблюдавшиеся в зависимости от положения галактики и обнаружили, что JD1 вращается со скоростью около 50 км в секунду, что значительно медленнее, чем вращение нашей Галактики (Млечного пути), скорость вращения которой – 220 км в секунду.

Команда также измерила диаметр JD1 всего в 3 тыс. световых лет, что намного меньше диаметра Млечного Пути в 100 тыс. световых лет в поперечнике.

Отмечается, JD1 на сегодняшний день является самым удаленным и, следовательно, самым ранним из обнаруженных источников, который имеет вращающийся диск из газа и звезд.

Кроме того, масса, оцененная по скорости вращения галактики, соответствовала массе достаточно "зрелых" звезд, которые сформировались примерно за 300 млн лет до момента наблюдения, в еще более раннюю эпоху космической эры".

С помощью недавно запущенного космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы планируют определить местоположения молодых и старых звезд в галактике, чтобы проверить и обновить свой сценарий ее формирования.