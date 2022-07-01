Путин обсудил с Моди поставки зерновых, удобрений и энергоносителей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили по телефону отношения двух стран, а также ситуацию на мировом продовольственном рынке, сообщила пресс-служба Кремля.

"В деталях рассмотрено складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия. Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам", - отмечается в сообщении.

Путин и Моди договорились о продолжении личных контактов, а также взаимодействия на других уровнях.