На сайте Netflix произошел сбой после выхода новых эпизодов сериала "Очень странные дела"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сайт Netflix стал недоступен в пятницу после выхода новых эпизодов сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на данные сайта Downdetector.com.

Сбой устранили через полчаса. За это время пользователи сайта написали свыше 14 тысяч жалоб на его работу. Netflix отказался комментировать ситуацию.

Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" занял первое место по просмотрам среди англоязычных фильмов на Netflix. Сюжет фильма рассказывает о вымышленном городе, жители которого сталкиваются с паранормальными явлениями.