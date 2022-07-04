В США озабочены действиями России на Ближнем Востоке

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти США выражают обеспокоенность в связи с затрагивающими американские интересы действиями России и Ирана в ближневосточном регионе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных представителей.

Издание отмечает, что "в июне было зафиксировано несколько действий России и Ирана, которые американские военные чиновники назвали "провокационными", "эскалацией" или "небезопасными и непрофессиональными".

В частности, "официальные лица США заявили, что они задокументировали, как российские самолеты угрожали военным самолетам США над Сирией". При этом российские самолеты, по утверждениям источников, "совершали маневры, которые не соответствовали давно установленным протоколам о недопущении конфликта".

В качестве еще одного примера газета пишет об ударе российских ВКС по базе сирийских оппозиционных боевиков, поддерживаемых США, в районе базы Ат-Танф в провинции Хомс на юге Сирии в июне текущего года. В статье отмечается, что ни один американский военный не пострадал, а российская сторона предупредила об ударе за 35 минут до его осуществления. Однако представитель американского военного командования расценил удар как "часть более широкой попытки противников США утвердить господство в регионе, делая ставку на то, что Соединенные Штаты не предпримут ответных действий".

В то же время, как пишет The Washington Post, военное командование США "отказалось предоставить дополнительные подробности, чтобы подкрепить свои утверждения".

Издание также обращает внимание на действия ВМС Ирана, характеризуя их как "эскалацию провокаций".

Кроме того, газета считает, что в настоящее время США переживают сложный момент в связи с активизацией действий не только России и Ирана, но и Китая.

"Администрация Байдена переживает уникальный момент, поскольку знакомые угрозы, подобные тем, которые исходят от Ирана и его ставленников, в некотором смысле были омрачены агрессивной позицией России по отношению к Европе и стремлением Китая к региональному доминированию в Тихом океане", - поясняет The Washington Post