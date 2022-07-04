"Миньоны" могут стать самым успешным североамериканским кинодебютом на День независимости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "Миньоны: Грювитация" заработал в североамериканском прокате $108,5 млн за минувшие выходные, а с учетом продаж билетов в нерабочий понедельник дебют картины может стать самым успешным в истории для длинных выходных на День независимости, пишет MarketWatch.

По оценкам Universal Pictures, за длинные выходные сборы нового мультфильма в США и Канаде могут составить $127,9 млн. Действующий рекорд для уикенда на День независимости принадлежит картине 2011 года "Трансформеры: Темная сторона луны" - $115,9 млн.

"Это потрясающий дебют, - сказал глава отдела дистрибуции в Universal Джим Орр. - Фильм активно показывается во всей Северной Америке, и на всех остальных рынках показатели исключительно хорошие".

Мировые сборы "Миньонов" уже составили порядка $202 млн.

В целом франшиза "Гадкий я" и её спинофф "Миньоны" стали настоящей золотой жилой для студии Universal. За все время пять фильмов в этой серии заработали более $3,7 млрд.