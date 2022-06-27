Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Микроземлетрясение из-за концерта Rammstein, крупнейшая пресноводная рыба за 600 долларов, а также рекордно мощная вспышка на Юпитере за последние 20 лет

Концерт группы Rammstein Фото: Malte Krudewig/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики, работающие на синхротроне DESY, сообщили в твиттере, как их сейсмограф почувствовал концерт группы Rammstein. Примечательно, что это был не звук, а микроземлетрясение, состоящее из поперечных колебаний. Возможно, они были вызваны топанием и прыжками зрителей или взрывами пиротехники. В реплаях к твиту предположили, что по характеру колебаний можно было бы попытаться восстановить сетлист группы. Концерт, однако, не повлиял на стабильность луча.

- Жителю Камбоджи, который рыбачил на берегу Меконга, удалось выловить настоящего гиганта – пресноводного ската длиной около четырех метров и весом около 300 кг. Это самая большая пресноводная рыба в истории научных наблюдений. Что примечательно, мужчина не стал убивать рыбу, чтобы продать или съесть ее. Вместо этого он обратился к ученым из исследовательского проекта FISHBIO Wonders of the Mekong. За это рыбак получил компенсацию в размере 600 долларов, что соответствует рыночной цене пойманного ската. Ихтиологи измерили ската, пометили передатчиком и отпустили на волю.

- Физики еще 60 лет назад решили искать тетранейтрон – систему из четырех связанных нейтронов. И вот наконец-то их поиски увенчались успехом. Увиденный коллаборацией SAMURAI тетранейтрон оказался резонансным состоянием четырех адронов со временем жизни около 4×10 (в минус 22 степени) секунд.

- В октябре прошлого года на Юпитере произошел самый настоящий катаклизм, который для земных обитателей выглядел как яркая и быстрая вспышка. Речь идет о падении на газовый гигант небесного тела с массой около 4 тысяч тонн, его диаметр оценили в 15,8–31,5 метра. В результате была самая мощная за последние 20 лет вспышка, длилась она 5,5 секунды, что дольше, чем у предыдущих подобных событий. При этом выделившаяся энергия эквивалентна примерно двум мегатоннам в тротиловом эквиваленте, это сравнимо с Тунгусским метеоритом.

- Ученые проанализировали содержание изотопов азота в зубах мегалодона и пришли к выводу, что эта гигантская акула занимала очень высокое положение в пищевой цепи. Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что мегалодоны могли охотиться на представителей своего вида, а также на детенышей млекопитающих, которые еще питались молоком. Кроме этого, усатые киты, вероятно, не были основой рациона мегалодона. Результаты также показывают, что между мегалодоном и большой белой акулой не было конкуренции отсутствовала, но здесь нужны еще дополнительные исследования.

- Яндекс представил и выложил в открытый доступ языковую модель YaLM со 100 миллиардами параметров. N+1 поговорили с ней о массовой культуре, логических парадоксах и, конечно же, науке.

- В битве при Ватерлоо погибли тысячи солдат – но костей павших там почти не нашли. Один британский исследователь, кажется, нашел вероятное объяснение пропаже. В этом материале можно узнать, что случилось с костями – и при чем здесь стоматологи и фермеры.