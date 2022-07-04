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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Жертвами обрушения ледника в Италии стали восемь человек

Еще 15 числятся пропавшими без вести

Жертвами обрушения ледника в Италии стали восемь человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Италии нашли тела восьмого и седьмого погибшего в результате обрушения части ледника Мармолада на севере страны, сообщает Ansa и Corriere della Sera. Из 19 пропавших без вести четверо оказались живыми, спасатели продолжают искать еще 15 человек.

Травмы получили девять человек.

3 июля сообщалось о шести погибших.

В понедельник поиски пришлось прервать из-за дождя, их возобновят, когда погода улучшится. Спасатели не могут находиться на леднике из-за высоких рисков повторных обрушений, они задействуют дроны. Если съемки с беспилотников фиксируют тела или вещи туристов, к этому месту направляли вертолет.

Премьер-министр Марио Драги из-за ухудшения погоды не смог долететь до места поисковых работ на вертолете, его везут туда на машине из Вероны.

Представитель спасателей Алек Бараттин днем в понедельник заявил, что вероятность найти пропавших живыми приближается к нулю. Он отметил, что точных данных о числе пропавших нет, их может быть от 10 до 15 человек, пишет Corriere della Sera.

Частичное обрушение ледника в Доломитовых Альпах произошло днем в воскресенье, на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето, когда в горах находились десятки туристических групп. Среди погибших, пропавших и пострадавших есть и итальянцы, и иностранцы. Тела погибших пока хранят на катке в городе Канацеи.

Италия Мармолада Марио Драги Альпы Доломиты Канацеи
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