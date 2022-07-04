"Нафтогаз" снижением дивидендов высвободил 8 млрд грн на газ при необходимых $8 млрд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" после решения правительства об уменьшении с 95% до 30% базового норматива уплаты дивидендов высвободила примерно 8,5 млрд гривен (около $290 млн по установленному Нацбанком курсу - ИФ), которые направит на закупку газа для отопительного сезона 2022/2023.

"Правительством было принято решение об уменьшении базового норматива уплаты дивидендов с 95% до 30% (...) Разница между 95% и 30%, а это около 8,5 млрд грн., по решению правительства, будет направлена на импорт природного газа для устойчивого прохождения отопительного сезона", - написал глава компании Юрий Витренко в соцсети.

Он отметил, что в результате "Нафтогаз" только доплатил 1,6 млрд грн дивидендов к уплаченным в марте авансом 2,3 млрд грн из чистой прибыли за 2021 год, которая составила 12 млрд грн.

Ранее Витренко заявлял, что исходя из правительственной задачи накопить к ОЗП 19 млрд кубометров газа, импортировать придется примерно 6 млрд куб. м, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.

Согласно постановлению кабинета министров Украины от 1 июля 2022 года, на дивиденды НАК обязана направит 30% чистой прибыли (3 млрд 915,453 млн грн.), на закупку газа для подготовки к осенне-зимнему периоду - 65% (8 млрд 483,481 млн грн.), в резерв - 5% (652,575 млн грн).

Официальный курс на 4 июля - 29,255 грн./$1.