Великобритания во вторник планирует ввести новые санкции против Минска

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Британские власти собираются во вторник расширить санкции против Белоруссии, в том числе запретив импорт в Британию ее железа и стали, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Также запрет коснется на экспорт Британией в эту страну нефтепродуктов, компонентов новейших технологий, в том числе используемых при квантовых вычислениях, и предметов роскоши.

В документе отмечается, что готовящийся запрет на импорт и экспорт охватит категории товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов.

Также правительство Великобритании намерено расширить список белорусских компаний, долговым обязательствам и ценным бумагам которых запрещен оборот на британском финансовом рынке.