Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция США назвала имя предполагаемого стрелка, убившего по меньшей мере шесть человек и ранившего еще 24 гражданина в американском штате Иллинойс на параде в честь Дня независимости США, сообщает телеканал CNN.

Начальник полиции города Хайленд-Парк, где произошла стрельба, Лу Джогмен заявил, что подозреваемым является 22-летний Роберт И. Кримо III.

Считается, что он был за рулем автомобиля. По словам официальных лиц, подозреваемый вооружен. В настоящий момент правоохранительные органы работают над его задержанием.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в городе Хайленд-Парк возле Чикаго на параде в честь Дня независимости США. По меньшей мере шесть человек погибли, 24 ранены.

Мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг заявила, что все мероприятия по случаю праздника отменили.