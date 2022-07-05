Geely купил контрольный пакет в китайском производителе смартфонов Meizu

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group купил контрольный пакет в производителе смартфонов и потребительской электроники Meizu Technology Co.

Дочерняя компания Geely – Hubei Xingji Shidai Technology Co. приобрела 79% акций Meizu, говорится в сообщении автопроизводителя. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Между тем доля основателя Meizu Хуана Сючжаня сократилась до 9,79% с 49,08%, а другой крупный инвестор компании - Alibaba Group Holding Ltd., которой принадлежало 27%, вообще продала свою долю, согласно данным Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) КНР.

Meizu, созданная почти 20 лет назад, продолжит работать как независимый бренд, в то время как Xingji Technology будет развивать "портфель смартфонов, мобильных и носимых устройств следующего поколения с использованием XR технологий".