Милиция Киргизии подтвердила сообщения о "минировании" посольств России и Китая

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В милицию Киргизии во вторник утром поступили сообщения о минировании посольств России и Китая, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"Около 10:45 в службу "102" поступило сообщение о том, что в посольствах России и КНР в Бишкеке заложены бомбы", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, на место выехали следственно-оперативные группы и руководство УВД Первомайского и Ленинского районов, ГУВД Бишкека, также прибыли саперы и кинологи.

Каких-либо взрывчатых веществ и устройств в посольствах РФ и КНР не обнаружили, сообщили в ГУВД Бишкека.

Данные факты зарегистрированы в журнале учета информации УВД Первомайского и Ленинского районов.

Ранее во вторник киргизское информационное агентство "24 kg" сообщило, что здание российского посольства в Бишкеке оцеплено правоохранительными органами Киргизии после сообщения о заложенном взрывном устройстве. По данным издания, неизвестные позвонили на пульт "102" примерно в 11:00 (8:00 по московскому времени) и сообщили о заложенном взрывном устройстве. На место прибыли милиционеры, сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и саперы. Сотрудников диппредставительства вывели. Позднее киргизские СМИ сообщили, что кинологи после осмотра здания покинули посольство, информация о бомбе не подтвердилась.