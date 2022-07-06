Подозреваемому в стрельбе на параде в пригороде Чикаго предъявлено обвинение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - 21-летнему Роберту Кримо, подозреваемому в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс), предъявлено обвинение в убийстве по семи пунктам, сообщает CNN со ссылкой на прокурора округа Лейк Каунти Эрика Райнхарта.

"Это только первое из многих обвинений, которые будут выдвинуты против господина Кримо, я хочу это подчеркнуть", - сказал Райнхарт на пресс-конференции, добавив, что ожидает "десятков дополнительных обвинений, связанных с каждой из жертв".

Как отмечается, данные обвинения, если суд признает Кримо виновным, будут означать для него пожизненное заключение.

Прокурор добавил, что завтра, в среду, обвинение будет ходатайствовать о заключении Кримо под стражу без возможности внесения залога.

Стрельба в День независимости США

4 июля Роберт И. Кримо III открыл стрельбу на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго - городе Хайленд-Парк. Погибли семь человек, более 30 получили ранения. Кримо попытался скрыться, но был задержан в результате недолгой погони в Иллинойсе.

Мотив стрелка по-прежнему неизвестен. Следствие полагает, что подозреваемый планировал стрельбу на День независимости несколько недель.

CNN отмечает, что в последние несколько лет у Кримо уже были инциденты с полицией. Как заявляет его родственник, в сентябре 2019 года Кримо угрожал "всех убить". У него была коллекция ножей, которую впоследствии изъяла полиция. Уже после сентябрьского инцидента Кримо на законных основаниях приобрел пять единиц огнестрельного оружия.