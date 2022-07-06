Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Мохаммед Баркиндо Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Умер генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, сообщил в твиттере CEO Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC), представитель страны в ОПЕК Меле Кьяри.

Баркиндо умер поздним вечером 5 июля. Ему было 63 года. Причину его смерти Кьяри не назвал. Во вторник Баркиндо находился в Нигерии и выступил на нефтегазовой конференции.

"Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо, - написал Кьяри. - Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время".

Источник в ОПЕК подтвердил "Интерфаксу" эту информацию.

Баркиндо руководил ОПЕК с августа 2016 года. Эту должность он занимал два срока, его полномочия должны были истечь в конце июля. До назначения генсеком он представлял в организации Нигерию с 1986 года - сначала как член делегации этой страны, затем как официальный представитель Нигерии.

В январе министры ОПЕК избрали преемником Баркиндо представителя Кувейта в организации Хайтама Аль-Гайса. Он должен был вступить в должность генсека с 1 августа на три года.