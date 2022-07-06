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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

При взрыве на нефтегазовом месторождении Тенгиз погибли два человека

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз взорвалась труба, погибли двое рабочих 1985 года рождения, еще трое были ранены, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Взрыв произошел утром 6 июля в Жылыойском районе.

Инцидент расследуется по статье о нарушении правил охраны труда (ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса Казахстана).

Нефтегазовое месторождение Тенгиз, разработкой которого занимается компания "Тенгизшевройл" (ТШО), одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,2 млрд тонн. Расположено на территории Атырауской области (запад страны).

Сейчас ТШО занимается расширением добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД), стоимость проекта оценена в $45,2 млрд. Завершение планируется в 2023 году.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает с 1993 года.

Казахстан Атырау Тенгиз Тенгизшевройл КазМунайГаз Chevron ExxonMobil Kazakhstan
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