В Херсонской области ограничили доступ к YouTube и Instagram

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube и социальная сеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) перестали работать в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь временной администрации области.

"У нас несколько дней назад отключили Youtube. Мы теперь без Youtube, без Instagram. Но ничего, обходимся, нормально", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

В телеграм-канале временной администрации херсонского Скадовска сообщается, что также заблокирован Viber, нет доступа и ко многим украинским сайтам.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.