РФ и Венесуэла обсудили увеличение товарооборота между странами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа провели переговоры в Москве, обсудили вопросы с акцентом на выработку мер по наращиванию и диверсификации взаимной торговли, сообщается на сайте правительства.

Стороны обсудили комплекс мер по дальнейшему росту и диверсификации товарооборота. По итогам 2021 года данный показатель вырос на 50% г/г, за первые четыре месяца 2022-го относительно аналогичного периода прошлого года - на 26%.

"Помимо успешной работы в таких традиционных сферах, как энергетика и промышленность, Россия и Венесуэла намерены и дальше расширять тесное взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, фармацевтики и высоких технологий", - говорится в сообщении.

В частности, участники переговоров обсудили сотрудничество Роспотребнадзора с профильными ведомствами Венесуэлы ввиду актуальности борьбы с инфекционными заболеваниями, а также работу в стране российской фармацевтической компании "Герофарм".