Аэропорт Алма-Аты приостановил дозаправку рейсов из-за нехватки топлива

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Алма-Аты приостановил дозаправку рейсов с технической посадкой из-за нехватки топлива, как местного, так и импортного, а также из-за проблем с его доставкой, сообщила пресс-служба предприятия.

Дозаправку прекратили "во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов" до улучшения ситуации с топливом.

К самолетам с технической посадкой относятся судна, которые садятся на дозаправку, а именно без коммерческой выгрузки/погрузки.

Министерство энергетики Казахстана 3 июня заблаговременно уведомило комитет гражданской авиации, авиакомпании и аэропорты о планируемом ремонте Павлодарского нефтехимического завода в июле и необходимости импорта недостающего объема топлива, отметили в министерстве.

Аэропорт Алма-Аты входит в турецкий холдинг TAV Airports.