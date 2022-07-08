Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям ВСУ в городах Николаев и Очаков

В Одесской области нанесен удар по двум британским береговым ракетным комплексам Harpoon

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в городах Николаев и Очаков, потери украинской стороны составили до 375 военных.

"В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе г. Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также в районе города Николаев ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники, заявил он.

"В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорск уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса "Точка-У" и более 150 украинских военных.

"В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Российский ВМФ нанес удар высокоточным оружием по двум британским береговым ракетным комплексам Harpoon в Одесской области.

Harpoon - противокорабельная крылатая ракета американского производства. Ракета может запускаться с самолетов, надводных кораблей, подводных лодок и наземных установок. Максимальная дальность стрельбы в разных вариантах составляет от 90 до 220 км.

За сутки уничтожены три украинских боевых самолёта: самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области, российскими средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка (ДНР). Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области", - сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.