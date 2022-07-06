Российские военные уничтожили две американских системы HIMARS на Украине

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении в результате удара высокоточными ракетами двух пусковых установок американских систем залпового огня HIMARS на территории ДНР.

"В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"В районе Широкодановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - добавил он.

По мнению президента РФ Владимира Путина, решение США поставить Украине РСЗО HIMARS ничего принципиально в расстановке сил не изменят. Он считает, что речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин 5 июня в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

Между тем 19 июня стало известно, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, поставляемых Украине.