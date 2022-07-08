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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Премьер Эстонии уйдет в отставку, чтобы затем возглавить новое правительство

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Партии Реформ, Социал-демократическая партия (SDE) и "Отечество" в пятницу достигли соглашения о создании правящей коалиции Эстонии.

В связи с этим председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас подаст в отставку с поста главы правительства, сообщают эстонские СМИ.

Каллас сообщит в парламенте, что подает в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции и парламент должен будет утвердить ее на посту премьера.

После этого Каллас представит президенту состав нового правительства.

3 июня президент Эстонии по предложению премьера освободил от занимаемых должностей всех семь министров от партии Центра. Премьер предложила освободить 7 из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции. По ее словам, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.

Эстония Кая Каллас
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