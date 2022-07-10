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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Полицейские Алма-Аты задержали мужчину, устроившего стрельбу после семейной ссоры

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате задержан вооруженный мужчина, устроивший стрельбу после семейной ссоры, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"Департамент полиции города Алма-Аты сообщает, что около 22:00 часов на пульт 102 поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела", - говорится в распространенном сообщении.

В полиции отметили, что прибывшими сотрудниками "фигурант был обезврежен и задержан".

"По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры", - говорится в информации.

По данному факту начато досудебное расследование.

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