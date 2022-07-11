Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк (Украина) планирует изменить название на Сенс банк (Sense bank), по имени развиваемого с конца 2020 года цифрового банка Sense SuperApp.

Эту информацию, опубликованную украинским изданием "Финклуб", подтверждает публикация банка в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины о проведении дистанционно 12 августа этого года собрания акционеров с пунктом о переименовании.

Помимо этого, на собрании планируется рассмотреть вопросы о внесении изменений в устав, положения о собрании акционеров и наблюдательном совете, а также в принципы корпоративного управления.

Как ранее заявлял журналистам экс-министр финансов Болгарии Симеон Дянков, которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком Украины (НБУ) было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-банка (Украина), правление финучреждения решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом.

По данным банка, его крупнейшими акционерами в настоящий момент опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала военной операции на Украине перешли пакеты подпавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%), Михаил Фридман (32,8632%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%). Дянков является доверенным лицом НБУ по пакетам Косогова и подпавших под санкции Фридмана и Авена.

Альфа-банк (Украина), по данным НБУ, на 1 июня 2022 года по размеру активов занимал 6-е место (107,35 млрд гривен) среди 69 действующих в стране банков. В мае его активы сократились на 5,22 млрд грн по сравнению с 2,19 млрд грн в апреле, а на резервы было дополнительно направлено 1,04 млрд грн против 0,78 млрд грн в апреле.

Чистый убыток банка в мае составил 383,2 млн грн, в апреле – 307,4 млн грн, однако в целом за пять месяцев финучреждение получило чистую прибыль в размере 30,1 млн грн.

Официальный курс на 11 июля – 29,25 грн/$1.