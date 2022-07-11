Аномальная жара ожидается во Франции впервые с 2003 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - С понедельника во Франции ожидается жара, которая усилится к выходным. Период жаркой погоды в стране может превзойти анонмальную жару 2003 года, сообщает BFMTV cо ссылкой на прогнозы синоптиков.

В понедельник на юго-западе страны ожидается жара до 36-38 градусов, на юго-востоке - от 34 до 36, а на севере - пока еще от 30 до 34 градусов. Сорокаградусные температуры могут к концу недели установиться в Тулузе, Анжере и Париже.

В августе 2003 года жара длилась две недели, она была особенно интенсивной и охватила значительную часть страны, температура воздуха колебалась от 35 до 40 градусов Цельсия, напоминает национальная метеорологическая служба Meteo-France.