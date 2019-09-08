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Экстремальная жара во Франции летом убила 1,5 тыс. человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по сравнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила в воскресенье министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

Чрезвычайно высокая температура была зафиксирована в июне-июле.

В одном из районов страны 28 июня столбик термометра поднялся до 46 градусов по Цельсию.

До нынешнего года самым жарким во Франции был 2003 год, отметила министр.

Ветер Сахары принес экстремальную жару в Европу

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Франция

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