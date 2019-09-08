Экстремальная жара во Франции летом убила 1,5 тыс. человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по сравнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила в воскресенье министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

Чрезвычайно высокая температура была зафиксирована в июне-июле.

В одном из районов страны 28 июня столбик термометра поднялся до 46 градусов по Цельсию.

До нынешнего года самым жарким во Франции был 2003 год, отметила министр.