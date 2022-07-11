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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Еврокомиссия рекомендовала людям старше 60 лет вторую бустерную COVID-прививку

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) напомнила о сохраняющемся риске заражения коронавирусом и рекомендовала пожилым людям и лицам, входящим в группу риска из-за других серьезных заболеваний, привиться второй усиливающей дозой вакцины.

"Как мы можем наблюдать каждый день, COVID-19 еще не остался позади. Число случаев заражения растет повсюду в Европе. И в этом контексте, начиная с сегодняшнего дня, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское агентство лекарственных средств рекомендуют применение второй бустерной прививки против коронавирусной инфекции для всех людей старше 60 лет и всех лиц высокой степени риска", - сказал официальный представитель ЕК Стефан де Керсмакер в понедельник на брифинге в Брюсселе.

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В коммюнике ЕК объясняется, что эти бустерные дозы можно вводить через четыре месяца после предыдущих.

"Наши вакцины против COVID-19 работают и обеспечивают хороший уровень защиты от тяжелых форм заболеваний и госпитализаций. Число случаев заражения и госпитализаций снова растет. (...) я призываю всех пройти вакцинацию и получить бустерную дозу как можно скорее. Нельзя терять время", - приводятся в сообщении Еврокомиссии слова члена ЕК по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.

В апреле 2022 года, напоминает ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское агентство лекарственных средств рекомендовали людям старше 80 лет повторную ревакцинацию. Однако в то время эти агентства отметили, что может возникнуть необходимость рассмотреть возможность второй бустерной вакцинации у людей в возрасте от 60 до 79 лет и уязвимых людей любого возраста в случае обострения инфекции.

Еврокомиссия коронавирус
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