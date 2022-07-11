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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Опрос показал нежелание демократов видеть Байдена кандидатом в 2024 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию США, не хотят, чтобы на выборах президента в 2024 году от их партии снова баллотировался Джо Байден, сообщает The New York Times.

Согласно опросу New York Times/Siena College, 64% участников опроса, поддерживающих Демократическую партию, не хотят, чтобы Байден баллотировался на пост президента США в 2024 году.

Только 26% избирателей-демократов ответили, что хотят, чтобы Байден участвовал в этих выборах. Остальные респонденты затруднились ответить.

Причиной желания увидеть нового кандидата на пост президента 33% опрошенных респондентов-демократов назвали возраст Байдена, 32% - его работу на посту президента, 12% хотели бы увидеть кого-то нового на этом посту и 10% назвали Байдена недостаточно "левым" политиком.

Также 76% зарегистрированных избирателей (республиканцев и демократов) считают, что США движется в неверном направлении, и только 13% верят в обратное. Самой важной проблемой для США на сегодняшний день 20% респондентов назвали экономику, 15% - инфляцию и стоимость жизни, 10% - политику в отношении оружия и 5% - проблему прав на аборты.

Опрос New York Times/Siena College был проведен с 5 по 7 июля, в нем приняли участие 849 человек.

США Джо Байден
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