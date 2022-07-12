Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

ЕС инвестирует свыше 1,8 млрд евро в проекты в сфере чистых технологий

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что Евросоюз выделит более 1,8 млрд евро на 17 крупномасштабных инновационных проектов в области чистых технологий за счет инновационного фонда ЕС.

"Сегодняшние гранты поддерживают инновационные предприятия по всей Европе для разработки передовых технологий, которые нам нужны для экологического перехода. Инновационный фонд является важным инструментом для расширения масштабов инноваций в области возобновляемого водорода и других решений для европейской промышленности", - заявил через пресс-службу исполнительный зампред ЕК Франс Тиммерманс.

Как объясняют в Брюсселе, гранты выделят, чтобы помочь вывести на рынок прорывные технологии в области использования водорода, возобновляемых источников энергии, инфраструктуры улавливания и хранения углерода, а также производства ключевых компонентов для хранения энергии.

Отобраны проекты из Болгарии, Германии, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции.

Проекты были оценены независимыми экспертами на основе их способности сокращать выбросы парниковых газов по сравнению с традиционными технологиями и внедрять инновации, выходящие за рамки современного уровня техники, будучи при этом достаточно зрелыми для реализации. Другие критерии отбора включали, в частности, потенциал проектов по экономической эффективности.

Отобранные проекты охватывают широкий спектр секторов, вносящих вклад в усилия ЕС по декарбонизации, отмечают в Еврокомиссии. Речь идет о производстве, распределении и использовании "зеленого" водорода, преобразовании отходов в водород, использовании морского ветра, производстве фотоэлектрических модулей, хранении и переработке аккумуляторов, улавливании и хранении углерода, "чистом" авиационном топливе и передовом биотопливе.

Еврокомиссия Евросоюз Франс Тиммерманс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

Разработчик игр Nexters передаст российские "дочки" местному менеджменту

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

"Нафтогаз" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

"Нафтогаз" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Единственными продавцами валюты на рынке РФ с апреля стали крупнейшие банки

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });