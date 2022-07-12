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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с РФ и Узбекистаном

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Узбекистаном, сообщили в МВК.

Таким образом, с 12 июля возобновится работа автомобильных пунктов пропуска через границу с Россией: Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау; через границу с Узбекистаном: Целинный и Сырдарья.

Казахстан Узбекистан
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