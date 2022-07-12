США планируют разрешить второй бустер от COVID-19 для всего взрослого населения страны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения США работает над планом, позволяющим получить второй бустер против COVID-19 всем взрослым, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам чиновника, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) стремится быстро перейти к разрешению второго бустера для всех взрослых.

Отмечается, что некоторые эксперты обеспокоены тем, что иммунитет молодых людей может ослабевать по мере роста случаев заболевания COVID-19 с доминированием субварианта "омикрона" BA.5. При этом повторное заражение при BA.5 более вероятно.

На данный момент второй бустер могут получить люди в возрасте 50 лет и старше, а также с ослабленной иммунной системой.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что субварианты "омикрона" BA.4 и BA.5 составляют более 70% новых случаев заражения COVID-19 в стране.