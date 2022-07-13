FT узнала об обсуждении НАТО и Украиной улучшения системы отслеживания поставок оружия

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ряд стран-членов НАТО настаивают на улучшении системы отслеживания поставляемого Украине оружия из-за опасений, что преступные группировки могут незаконно вывозить его из страны для продажи на черном рынке Европы, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации другого источника, "руководство Украины создает более продвинутую систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран".

Как отметил собеседник газеты, после того, как оружие поставляется на границу, "мы ничего не знаем о его местонахождении, понятия не имеем, куда оно направляется, где используется и остается ли оно вообще в стране".

В статье говорится, что страны-члены НАТО "бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия" и "призывают к более тщательному отслеживанию поставок для того, чтобы остановить его продажи на черном рынке Европы".

Издание напоминает, что после 24 февраля западные страны пообещали оказать Киеву военную помощь на сумму более $10 млрд.