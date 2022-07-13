Microsoft сократила менее 1% рабочих мест в рамках реорганизации бизнеса

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Microsoft сократила часть рабочих мест на этой неделе в рамках реорганизации направлений бизнеса и должностных задач после закрытия финансового года 30 июня.

Как говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, сокращения затронули менее 1% из общего числа сотрудников, составляющего порядка 180 тыс. Они коснулись различных стран и различных служб, в том числе, подразделений, отвечающих за обслуживание клиентов и работу с партнерами.

В компании отметили, что сокращения не связаны с ухудшением экономической картины. Microsoft продолжит наём сотрудников на другие роли и планирует, что в текущем фингоду штат компании увеличится.

"Как и все компании, мы регулярно оцениваем приоритеты нашего бизнеса и предпринимаем соответствующие структурные корректировки, - отмечают в Microsoft. - Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и увеличивать число сотрудников в этом году".

В последние годы Microsoft обычно объявляла о сокращениях рабочих мест почти сразу после Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

Акции Microsoft прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 25%.