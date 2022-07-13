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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

На армяно-турецкой границе начались работы по разминированию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На фоне договоренностей Еревана и Анкары об открытии границы для граждан третьих стран на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на турецкую газету GazeteKars.

"Работы по разминированию начались на границе Армении и Турции. Ее проводит израильская компания", - говорится в сообщении.

Работы проводятся уже на протяжении 20 дней в районе турецкого Карса.

11 июля премьер Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

"Стороны подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Эрдоган выразили надежду, что достигнутые на встрече 1 июля спецпредставителей Армении и Турции договоренности в короткие сроки будут реализованы.

1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, посещающих эти страны, и в возможно кратчайшие сроки также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января этого года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.

Армения Турция
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