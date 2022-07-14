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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Сейм Латвии утвердил запрет на поставки природного газа из РФ с 2023 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Приняты также правила для конкретных случаев согласования с регулирующими органами других государств ЕС способов обеспечения запрета на поставки природного газа из России. Эти правила будут применяться в тех случаях, когда латвийский оператор системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid будет договариваться с оператором другого государства о создании единой системы передачи природного газа.

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Против решения о полном запрете газа из России выступала Latvijas gaze. Так, председатель правления АО Latvijas gaze Айгар Калвитис в начале апреля 2022 года говорил, что такое решение вызовет энергетический кризис в Латвии и повлечет повышение цен для потребителей, поскольку оно фактически вынудит Latvijas gaze закупать запасы газа по исторически рекордной цене и хранить его в Инчукалнском подземном хранилище. В связи с этим придется говорить о субсидируемой государством поддержке домашних хозяйств, оказывать которую правительство начало уже в начале этого года при более низких ценах на газ, так как тариф будет значительно выше.

В отношении закупок сжиженного природного газа (СПГ) компания была настроена скептически: как говорила в апреле агентству BNS представитель Latvijas gaze Анастасия Петере, компания рассмотрит возможности закупки СПГ, однако где и сколько СПГ можно было бы закупить и как его доставить, пока непонятно.

В 2017 году в соответствии с требованиями ЕС и поправками к закону Латвии об энергетике от газового концерна Latvijas gaze было отделено направление хранения и магистральной передачи газа (Conexus Baltic Grid), а функции распределения природного газа были переданы 100%-ной "дочке" (Gaso).

Латвия газ Россия
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