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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Молдавии запретят выпуск и продажу энергетических напитков с алкоголем

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял закон, который запрещает в стране производство и продажу энергетических напитков, содержащих алкоголь. Запрет вступит в силу с 1 января 2023 года.

Его авторы - депутаты правящей партии "Действие и солидарность" Александру Трубка, Виорел Барда, Дориан Истратий и Георге Иким объяснили, что эти напитки нужно запретить ради сохранения здоровья молодежи - основной категории их потребителей.

По данным депутатов, в Молдавии такие напитки не производятся, а продаются лишь от двух производителей - один из которых из Украины, а другой из России. При обсуждении запрета в парламенте отметили, что в России запрещена продажа энергетических напитков с алкоголем на внутреннем рынке, но разрешено производство на экспорт.

Потребление таких напитков в Молдавии растет с каждым годом: если в 2019 году их импорт был равен 254,8 тысячи литров, то в 2021 году уже 575 тысяч литров, а в 2022 году он может вырасти до 600 тысяч литров.

Молдавия Действие и солидарность Украина
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