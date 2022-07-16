Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Азербайджанcкие позиции на границе с Арменией подверглись интенсивному обстрелу с армянской стороны в ночь на субботу, сообщает азербайджанское Минобороны.

"16 июля с 04:00 до 04:50 подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе (Азербайджана и Армении - ИФ) подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что "в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен".

Оборонное ведомство Армении, со своей стороны, сообщило об обстреле азербайджанской стороной позиций армянских военных в восточном направлении границы. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, обстрел велся в ночь на субботу в том числе из крупнокалиберного стрелкового оружия.

"Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен", - отметили в пресс-службе.