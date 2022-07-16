Уже 13 человек заболели в Танзании неизвестной болезнью, напоминающей Эболу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Танзании призвал соблюдать спокойствие в связи с распространением в стране неизвестного заболевания, которое зафиксировано у 13 человек. Как сообщает ABC News, три человека умерли от этой болезни.

Заболевание симптомами напоминает лихорадку Эбола и лихорадку Марбург: у пациента поднимается температура, наблюдается головная боль, усталость и кровотечение, особенно кровотечение из носа.

Медики подчеркивают, что анализы не подтвердили лихорадку Эбола и лихорадку Марбург, тесты на COVID-19 тоже отрицательные.

Отмечается, что из 13 заболевших трое умерли, а двое выздоровели и были выписаны.