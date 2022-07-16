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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В Латвии нашли угрозу нацбезопасности в интервью Лукашенко юным репортерам

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - МИД Латвии инициировал разбирательство в связи с интервью, взятым у президента Белоруссии Александра Лукашенко воспитанниками Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV, сообщил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.

"Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - написал министр иностранных дел Латвии в соцсетях.

Также о разбирательстве по этому факту в эфире латвийского новостного канала TV3 сообщили представители Службы государственной безопасности Латвии. Сообщается, что будет проведена оценка "возможных угроз национальной безопасности".

Ранее латвийские СМИ сообщили, что воспитанники и представители Academy KidsTV ездили в белорусский город Витебск для участия в международном фестивале "Славянский базар". В Academy KidsTV комментировали, что "Славянский базар" - это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит принципиальных причин, по которым они не могли бы поехать в Белоруссию.

Близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" писал об этом, что во время визита Лукашенко на "Славянский базар" его "прямо перед сценой подловили журналисты рижской детской Академии Радио и телевидения. Перед тем как приехать в фестивальный Витебск ребята написали письмо в пресс-службу президента, с просьбой помочь в организации интервью с Первым!.. Интервью, конечно, состоялось".

Ранее МИД Латвии неоднократно указывал на "значительные риски" посещения Белоруссии гражданами Латвии и призывал жителей воздержаться от таких поездок.

Латвия Рига Александр Лукашенко
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