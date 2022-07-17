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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Власти Макао продлили действие карантинных мер, введеных из-за вспышки COVID-19

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти специального административного района КНР Макао (Аомэнь) на пять дней продлили действие карантинных мер, введенных из-за вспышки COVID-19. Об этом пишет Associated Press.

Казино и предприятия будут закрыты до 23 июля, жителям города запрещено покидать дома без крайней необходимости. Власти Макао также сохранили масочный режим.

Для поддержки компаний, пострадавших от локдауна, будет выделено около $1,24 млрд.

В городе с населением 680 000 человек в пятницу зафиксировали 31 случай заражения COVID-19. Всего с 18 июня в Макао выявили около 1700 заболевших коронавирусом.

Эта вспышка коронавируса является крупнейшей в Макао с начала пандемии. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Макао Китай коронавирус
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