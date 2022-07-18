Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Глава Еврокомиссии обсудит с президентом Азербайджана поставки каспийского газа в ЕС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят в понедельник в Баку, чтобы провести переговоры с руководством Азербайджана, в частности, о поставках в Европу каспийского газа в обход России.

Экономика"Газпром" ждет от Siemens документов по возврату турбины "Северного потока" в Россию"Газпром" ждет от Siemens документов по возврату турбины "Северного потока" в РоссиюЧитать подробнее

Председатель ЕК фон дер Ляйен и еврокомиссар Симсон проведут в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоится их совместная пресс-конференция. Симсон примет участие в энергетическом диалоге между ЕС и Азербайджаном, делегацию которого возглавит министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В опубликованном в пятницу пресс-релизе Еврокомиссии говорилось, что "в условиях продолжающего использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, диверсификация импорта энергоносителей является главным приоритетом для ЕС. Южный газовый коридор играет центральную роль в поставках природного газа в ЕС, особенно в Юго-Восточную Европу".

В сообщении указывалось, что ЕС и Азербайджан также работают над установлением долгосрочного партнерства в области чистой энергии и энергоэффективности. Обе стороны осуществляют переход к "зеленой" энергии и преследуют цели Парижского соглашения.

"ЕС и Азербайджан, - отметила Еврокомиссия, - ведут переговоры о новом всеобъемлющем соглашении, которое позволит расширить сотрудничество в широком спектре областей, включая диверсификацию экономики, инвестиции, торговлю и полное использование потенциала гражданского общества".

ЕС - главный торговый партнер Азербайджана. Его доля составляет около 36,7% общего внешнеторгового оборота этой страны. На ЕС приходится 51% экспорта Азербайджана (в основном энергоносители). Товары из ЕС составляют 16% импорта Азербайджана.

Торговые отношения между ЕС и Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 1999 года. С 2017 года ведутся переговоры о новом всеобъемлющем соглашении.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ

МЧС Армении сообщило, что взрывного устройства в доме Тер-Петросяна нет

Саперы ищут взрывное устройство в доме первого президента Армении Тер-Петросяна

Восемь обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации

Что произошло за день: воскресенье, 17 июля

Житель Миссури умер после заражения амёбой-мозгоедом

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });