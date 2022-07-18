Глава Еврокомиссии обсудит с президентом Азербайджана поставки каспийского газа в ЕС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят в понедельник в Баку, чтобы провести переговоры с руководством Азербайджана, в частности, о поставках в Европу каспийского газа в обход России.

Председатель ЕК фон дер Ляйен и еврокомиссар Симсон проведут в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоится их совместная пресс-конференция. Симсон примет участие в энергетическом диалоге между ЕС и Азербайджаном, делегацию которого возглавит министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В опубликованном в пятницу пресс-релизе Еврокомиссии говорилось, что "в условиях продолжающего использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, диверсификация импорта энергоносителей является главным приоритетом для ЕС. Южный газовый коридор играет центральную роль в поставках природного газа в ЕС, особенно в Юго-Восточную Европу".

В сообщении указывалось, что ЕС и Азербайджан также работают над установлением долгосрочного партнерства в области чистой энергии и энергоэффективности. Обе стороны осуществляют переход к "зеленой" энергии и преследуют цели Парижского соглашения.

"ЕС и Азербайджан, - отметила Еврокомиссия, - ведут переговоры о новом всеобъемлющем соглашении, которое позволит расширить сотрудничество в широком спектре областей, включая диверсификацию экономики, инвестиции, торговлю и полное использование потенциала гражданского общества".

ЕС - главный торговый партнер Азербайджана. Его доля составляет около 36,7% общего внешнеторгового оборота этой страны. На ЕС приходится 51% экспорта Азербайджана (в основном энергоносители). Товары из ЕС составляют 16% импорта Азербайджана.

Торговые отношения между ЕС и Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 1999 года. С 2017 года ведутся переговоры о новом всеобъемлющем соглашении.