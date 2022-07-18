Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Индиана

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU -

Три человека погибли во время стрельбы в торговом центре города Гринвуд американского штата Индиана, сам стрелявший был убит вооруженным гражданином, сообщает Associated Press.

Как заявил начальник полицейского управления города Гринвуд Джим Исон, мужчина, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу в фуд-корте торгового центра Greenwood Park.

Вооруженный посетитель торгового центра убил стрелявшего, сообщил Исон.

Он уточнил, что в общей сложности погибли четыре человека и двое получили ранения.

Столичная полиция Индианаполиса и множество других ведомств оказывают помощь в расследовании.

Гринвуд - южный пригород Индианаполиса с населением около 60 тыс. человек.