В Польшу прибыли первые американские танки "Абрамс"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Польша получила первую партию американских танков Абрамс", сообщает Польское радио со ссылкой на министра обороны страны Мариуша Блащака.

"Границу Польши пересекли первые семь танков "Абрамс". В течение нескольких дней прибудут очередные", - приводит радио слова главы оборонного ведомства.

По его словам, "в начале августа на них начнется обучение польских экипажей".

Танки поначалу направят в центр обучения сухопутных сил в Познани, а сами тренировки будут проходить на полигоне в Бедруско (Великопольское воеводство) к северу от Познани.

Радио напоминает, что Варшава в апреле подписала с США контракт на поставку 250 танков "Абрамс", поставки рассчитаны на 2025-26 гг. В этом году армия Польши должна получить 28 танков для обучения экипажей.