В Белоруссии запретили независимые профсоюзы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила о прекращении деятельности в республике независимых профсоюзов.

"По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Генпрокуратуры Белоруссии.

В ведомстве отметили, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания".

"По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия", - добавили в Генпрокуратуре.

"Решения Верховного Суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований Конституции Республики Беларусь, Закона "О профессиональных союзах" и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи", - подчеркнули там.

Комментарий Вашингтона

В посольстве США в Белоруссии ликвидацию независимых профсоюзов республики расценили как "очередное нападение на свободу белорусов, попытку подавить гражданское общество и защитить режим, напуганный силой своих граждан".

В заявлении на сайте дипмиссии США в Белоруссии подчеркивается, что роспуск независимых профсоюзов лишит примерно 10 тыс. белорусских рабочих какой-либо возможности защищать себя и свои семьи от действий властей.

"Такие действия закрепляют систему, в которой законы цинично используются для защиты власти немногих вместо защиты прав всего белорусского народа. На протяжении двух десятилетий ООН и международные организации труда осуждали нарушения прав трудящихся в Белоруссии, эти организации часто называли Беларусь одним из худших нарушителей прав трудящихся в мире", - говорится в заявлении.

Последние решения не только ухудшают положение трудящихся, но и демонстрируют, что у властей республики нет иных целей, кроме защиты своих собственных интересов за счет народа Белоруссии, отметили в посольстве США. "Эти действия показывают, что режим понимает, что тяжелое положение белорусской экономики в условиях международных санкций может вызвать значительное недовольство среди рабочего класса", - отмечается в заявлении.