В Лондоне из-за аномальной жары сильные пожары

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Лондоне из-за рекордной жары вспыхнули разрушительные пожары, жителей британской столицы эвакуируют из их домов, на местах работают сотни пожарных, передает телеканал Sky News.

По его данным, пожарная служба Лондона оценила масштаб возгораний в городе как серьезное происшествие. В лондонском пригороде Веннингтон пожары уничтожили несколько домов, в которых проживали около 300 жителей. Над населенным пунктом поднялся густой смог. Пламя охватило ближайшие поля.

Пожар зафиксировали также в столичных пригородах Дагенем и Баркинг. Там вследствие возгораний госпитализировали двух человек.

Возгорания также отмечены в населенных пунктах Апминстер, Пиннер, Саутгейт, Хендоне, Уэмбли, Элтем близ Лондона.

Sky News сообщает, что мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию в городе критической. Он призвал жителей не устраивать в ближайшие дни барбекю в парках города и частных садах, а также во двориках и на балконах. По словам мэра, обычно пожарная служба Лондона получает 300-350 вызовов в сутки, в то время как во вторник их число превысило 1,6 тыс. В пожарной службе заявили, что из-за роста возгораний в столичном регионе ее сотрудники находятся "под огромным давлением".

Ранее во вторник сообщалось, что в Великобритании зафиксировали температурный рекорд: свыше 40 градусов по Цельсию. Отмечалось, что столбик термометра в районе лондонского аэропорта Хитроу поднялся до отметки в 40,2 градуса по Цельсию.

Предыдущим температурным рекордным в Великобритании считался показатель в 38,7 градуса по Цельсию, его зафиксировали в 2019 году в Ботаническом саду Кембриджского университета.

Из-за аномальной жары в Великобритании наблюдаются перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей.