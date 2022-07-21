Ситуация с лесными пожарами на юго-западе Европы постепенно нормализуется

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары в ряде стран Европы продолжают создавать серьезные проблемы, однако пожарным удалось взять под контроль распространение значительной части из них, сообщают европейские СМИ.

На юго-западе Франции в департаменте Жиронда пожарные смогли остановить распространение огня. В префектуре департамента отметили, что ситуация улучшается. Местные власти полагают, что в течение нескольких недель смогут полностью ликвидировать природные пожары.

Пожарные в Испании также добились значительных успехов в борьбе с лесными пожарами в ряде регионов. В муниципалитете Самора открыли главную автомагистраль, более 10 тыс. местных жителей, эвакуированных ранее, получили разрешение вернуться в свои дома.

В Португалии за последние сутки также не зафиксировано новых крупных очагов возгорания в лесах.

Греческие пожарные смогли потушить природные пожары у подножья горы Пенделикон к северу от Афин, однако теперь они борются с возгораниями к западу от столицы. За последние 24 часа эвакуированы сотни человек.

Лесные пожары свирепствуют на юго-западе Словении. Италия и Австрия направили специализированную технику в соседнюю страну для помощи в борьбе с огнем.

Пожары также продолжаются со вторника в итальянской области Тоскана. Десятки пожарных и четыре самолета задействованы в ликвидации природных пожаров. Около 500 человек эвакуированы.

Жаркая погода по-прежнему сохраняется во многих странах Европы, однако температура воздуха перестала бить рекорды.